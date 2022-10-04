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Пожар, унёсший жизни четверых человек в Бурятии, начался в подъезде

Пожар, унёсший жизни четверых человек в Бурятии, начался в подъезде
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Следователи раскрыли некоторые детали трагического пожара

Как сообщал «Байкал-Daily», рано утром 3 октября в четырёхкомнатной квартире на втором этаже восьмиквартирного жилого дома, расположенного в квартале Юбилейный посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии произошёл пожар. В ходе тушения пожара внутри были обнаружены тела двух мужчин: 32 и 36 лет, двух женщин: 38 и 48 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По предварительным данным, в течение нескольких дней компания из трёх мужчин и двух женщин находились в гостях у общей знакомой и вместе распивали спиртное. В настоящее время установлено пятое лицо – мужчина 36 лет, который находился в этой компании. Ранним утром 3 октября мужчина проснулся от задымления квартиры и начал звать на помощь.

- В результате действия пожарного расчёта указанный мужчина был эвакуирован из задымленной квартиры, ему оказана первая медицинская помощь. В результате задымления четверо взрослых, находившиеся внутри квартиры, погибли. Остальные жильцы дома не пострадали, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В ходе осмотра места происшествия следователем со специалистами противопожарной службы предварительно установлен очаг возгорания – в подъезде дома. Для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое исследование. Также в настоящее время по данному факту проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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