В Бурятии на пожаре погибли четыре человека









В результате возгорания одна квартира выгорела изнутри полностью, частично уничтожен подъезд на общей площади 100 квадратных метров.



В 9:40 огонь полностью потушили. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.



Информация уточняется. В результате возгорания одна квартира выгорела изнутри полностью, частично уничтожен подъезд на общей площади 100 квадратных метров.В 9:40 огонь полностью потушили. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.Информация уточняется.













Как сообщал «Байкал-Daily», до этого пожар с подобными трагическими последствиями

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого пожар с подобными трагическими последствиями был зафиксирован в конце декабря 2021 года . В Улан-Удэ на улице Революции 1905 года из-за электрического обогревателя загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Погибли четыре молодых человека.

Сегодня утром в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии произошёл пожар в восьмиквартирном жилом доме, унёсший жизни четырёх человек.Пожар вспыхнул на втором этаже. Дом сильно окутало дымом.- Один человек спасён по трёхколенной лестнице. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. В ходе пожара обнаружены тела четырёх погибших: двух мужчин и двух женщин, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.