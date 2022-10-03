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В Бурятии на пожаре погибли четыре человека

В Бурятии на пожаре погибли четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии, агентство ГО и ЧС
Квартира сгорела полностью

Сегодня утром в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии произошёл пожар в восьмиквартирном жилом доме, унёсший жизни четырёх человек.

Пожар вспыхнул на втором этаже. Дом сильно окутало дымом.

- Один человек спасён по трёхколенной лестнице. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. В ходе пожара обнаружены тела четырёх погибших: двух мужчин и двух женщин, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

 

В результате возгорания одна квартира выгорела изнутри полностью, частично уничтожен подъезд на общей площади 100 квадратных метров.

В 9:40 огонь полностью потушили. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Информация уточняется.


 

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого пожар с подобными трагическими последствиями был зафиксирован в конце декабря 2021 года. В Улан-Удэ на улице Революции 1905 года из-за электрического обогревателя загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме. Погибли четыре молодых человека. 
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