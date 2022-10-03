Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны

В Муйском районе Бурятии следователи проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства гибели четырёх человек на пожаре.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшный пожар произошёл ранним утром в посёлке Северомуйск. Загорелась одна из квартир в двухэтажном многоквартирном доме. Приехавшие пожарные спасли одного человека по трёхколенной лестнице и продолжили тушение подъезда и квартиры через оконные проёмы. В задымлённой квартире они нашли тела двух мужчин и двух женщин.
Как выяснилось, все погибшие распивали в ту ночь алкоголь.
- По предварительным данным, ранним утром 3 октября компания из двух мужчин и двух женщин в квартире распивали спиртные напитки. И один из них уснул с сигаретой. Все люди, находившиеся внутри, погибли. Остальные жильцы дома не пострадали, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В рамках доследственной проверки будут назначены пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования.