03 октября

02 октября

Популярное

Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны

Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Следователи начали доследственную проверку после страшного пожара

В Муйском районе Бурятии следователи проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства гибели четырёх человек на пожаре.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшный пожар произошёл ранним утром в посёлке Северомуйск. Загорелась одна из квартир в двухэтажном многоквартирном доме. Приехавшие пожарные спасли одного человека по трёхколенной лестнице и продолжили тушение подъезда и квартиры через оконные проёмы. В задымлённой квартире они нашли тела двух мужчин и двух женщин.

 

Как выяснилось, все погибшие распивали в ту ночь алкоголь.

- По предварительным данным, ранним утром 3 октября компания из двух мужчин и двух женщин в квартире распивали спиртные напитки. И один из них уснул с сигаретой. Все люди, находившиеся внутри, погибли. Остальные жильцы дома не пострадали, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В рамках доследственной проверки будут назначены пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования.
смерть пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Происшествия, 03.10.2022
Следователи начали доследственную проверку после страшного пожара
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
Происшествия, 03.10.2022
Девушка не могла идти сама, так как у неё на ноге гипс
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек залез в незапертые автомобили
На трассе «Байкал» в ДТП с грузовиком погибли два человека
Происшествия, 03.10.2022
Грузовик, перевозивший мясо, врезался в бетонное ограждение
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.10.2022
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
Происшествия, 03.10.2022
Один пострадавший был госпитализирован
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
Происшествия, 03.10.2022
Проводится доследственная проверка
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
Происшествия, 03.10.2022
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
Происшествия, 01.10.2022
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^