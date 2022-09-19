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Жители Бурятии продолжают «находить» мешки с рыбой

Жители Бурятии продолжают «находить» мешки с рыбой
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Задержанный мужчина заявил, что нашёл целый мешок омуля

18 сентября в Бурятии полицейские в рамках операции «Путина» задержали двух мужчин с незаконно выловленной рыбой. Произошло это в Баргузинском и Кабанском районах, сообщили в МВД по Бурятии. 

Так, недалеко от посёлка Усть-Баргузин на реке Шанталык полицейские поймали 66-летнего местного жителя с поличным. Мужчина находился на лодке с сетями.

 
В ходе обыска у него была изъята 61 особь различной рыбы общей массой 15 килограммов – сорога, подъязок, сазан, окунь, щука и сом. Ущерб водным биоресурсам составил более 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».



В тот же день в Кабанском районе на въезде в село Тресково сотрудники ДПС остановили автомобиль с лодочным прицепом и лодкой внутри. В лодке инспекторы обнаружили мешок с омулем.

Прибывшие на место полицейские изъяли 29 штук омуля, а также машину «ВАЗ», лодочный прицеп, лодку, вёсла и лодочный мотор.



В ходе разбирательства 39-летний пассажир заявил, что мешок с омулем он нашёл на берегу реки Селенга, где вместе с односельчанином проверял работу отремонтированного лодочного мотора. Омуль он забрал себе, но не для продажи, уверял сельчанин, а для того, чтобы съесть самому.



Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время задержанные с незаконно выловленной рыбой всё чаще рассказывают, что улов они «нашли». Возможно, люди считают, что таким образом смогут избежать уголовной ответственности. Однако это не так – в таком случае возбуждается уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём». По ней, кстати, в том числе предусмотрено лишение свободы.

браконьерство

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