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В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли на следам от машины

В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли на следам от машины
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники пошли по следам пешком

Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии сотрудники Заиграевского лесничества обнаружили свежие следы автомобиля.

Лесники решили оставить машину и пройти по следам пешком. Вскоре они вышли на автомобиль «Москвич», рядом с которым двое мужчин рубили деревья.

Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителей. Увидев лесников, мужчины сознались, что уничтожили сосны незаконно.

- Выяснилось, что мужчины заготовили около четырёх кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 102 тысяч рублей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


Задержанными оказались жители сёл Унэгэтэй и Старая Курба Заиграевского района.

Срубленные деревья, бензопила и автомобиль «Москвич» с прицепом были изъяты.


На мужчин составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.

черные лесорубы

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