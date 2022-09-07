В Бурятии «чёрных» лесорубов нашли на следам от машины









Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии сотрудники Заиграевского лесничества обнаружили свежие следы автомобиля.Лесники решили оставить машину и пройти по следам пешком. Вскоре они вышли на автомобиль «Москвич», рядом с которым двое мужчин рубили деревья.Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителей. Увидев лесников, мужчины сознались, что уничтожили сосны незаконно.- Выяснилось, что мужчины заготовили около четырёх кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 102 тысяч рублей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Задержанными оказались жители сёл Унэгэтэй и Старая Курба Заиграевского района.Срубленные деревья, бензопила и автомобиль «Москвич» с прицепом были изъяты.На мужчин составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела.О фактах незаконных рубок и других нарушениях жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.