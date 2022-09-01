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В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве у лаундж-бара «всё забыл»

В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве у лаундж-бара «всё забыл»
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Сколько алкоголя выпил обвиняемый, следователям пришлось подсчитывать по видеозаписям

В Улан-Удэ следователи завершили расследование громкого уголовного дела об убийстве возле лаундж-бара Felicity в центре города, на улице Ленина. Скоро 33-летний обвиняемый предстанет перед судом.

По данным следствия, он убил незнакомого молодого человека ни за что, попросту обознавшись.

- По данным следствия, в ночь на 14 июня обвиняемый распивал спиртные напитки с компанией приятелей. За ночь они посетили несколько заведений и под утро в одном из баров, расположенном в центре Улан-Удэ, поссорились с другими посетителями. На улице между ними завязалась потасовка, в ходе которой обвиняемый выломал из забора, огораживающего прилегающую территорию, фигурный металлический уголок. С ним стал гоняться за одним из противников, - сообщает следственное управление СК России по Бурятии.

В этот момент из бара на перекур вышли два молодых человека. Они не имели никакого отношения к конфликту.

Однако, увидев их, нападавший решил, что незнакомцы также принимали участие в потасовке. Поэтому подбежал к одному из них и с силой нанёс уголком два удара по голове. Молодой человек вскоре скончался в больнице.


Сам обвиняемый не признал вину. Он заявил, что спиртное в ту ночь якобы практически не употреблял. При этом вдруг резко «всё забыл». Провал в памяти про ту ночь он объяснил «переутомлением на работе» и тем, что под «впечатлением от разговоров с друзьями находился в угнетённом состоянии».

Впрочем, была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Она доказала, что обвиняемый в момент нападения не находился в состоянии аффекта, вполне мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.

- От медицинского освидетельствования после задержания возле бара мужчина отказался. Поэтому следователям по видеозаписям пришлось подсчитывать примерный объём выпитого им спиртного, а также устанавливать при помощи свидетельских показаний. Исходя из полученных данных, в баре мужчина употреблял спиртное с достаточной интенсивностью. В момент нападения на потерпевшего находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает следствие.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее друзья убитого мужчины били тревогу как раз из-за поведения обвиняемого. По их словам, даже велась попытка переквалификации статьи с «Убийство» на «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны». При том, что как раз их погибший друг ни в какой драке не участвовал. Друзья просили огласки и выражали надежду, что нападавший получит справедливое наказание.


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