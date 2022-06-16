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В центре Улан-Удэ мужчину убили возле лаундж-бара

В центре Улан-Удэ мужчину убили возле лаундж-бара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца избил свою жертву прутом, выдернутым из забора

В Улан-Удэ стали известны подробности убийства, которое произошло в центре города; подозреваемый задержан.

Как выяснилось, преступление произошло в ночь с 13 июня на 14 июня на улице Ленина, во дворе прилегающей к лаундж-бару Felicity территории. По версии следствия, между несколькими пьяными молодыми людьми вспыхнул конфликт, который через некоторое время перерос в драку.

В ходе потасовки 33-летний мужчина оторвал от забора металлический прут и избил им по голове 31-летнего оппонента.

Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавший был госпитализирован в республиканскую клиническую больницу ранним утром 14 июня, где вскоре скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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