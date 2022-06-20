Друзья убитого возле лаундж-бара улан-удэнца просят о справедливости

По их словам, сторона защиты будет добиваться переквалификации дела
Близкие убитого в центре Улан-Удэ возле лаундж-бара Felicity 31-летнего мужчины опасаются, что обвиняемый избежит справедливого наказания. Они бьют тревогу в социальных сетях и просят огласки. По их словам, со стороны обвиняемого ведутся попытки переквалификации статьи с «Убийство» на «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».
- Сторона защиты делает всё возможное, чтобы обвиняемый избежал наказания. Они ищут хорошего адвоката ‚ чтобы переквалифицировать в самооборону, - рассказала подруга убитого.
По её словам, их друг погиб ни за что, ведь он даже не участвовал в той самой драке. Он стоял на улице, ожидая такси, когда неподалёку произошла потасовка.
- Мужчина после драки встал‚ обошёл компанию обидчиков, оторвал металлический прут. Обидчики, увидев это‚ разбежались в разные стороны. Мужчина погнался за одним из них, который побежал в сторону нашего друга. В ходе преследования мужчина нанёс несколько ударов по голове металлическим прутом по голове нашему другу, - поделилась подруга погибшего.
Близкие погибшего просят откликнуться других очевидцев, а также всех, у кого есть любые фото и видео с места.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в ночь с 13 июня на 14 июня. По версии следствия, между несколькими пьяными молодыми людьми вспыхнул конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки 33-летний мужчина, пришло к выводу следствие, оторвал от забора металлический прут и избил им по голове 31-летнего потерпевшего.
Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался под утро 14 июня.
Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
Обвиняемого заключили под стражу. При этом суд учёл наличие у обвиняемого места жительства, малолетних детей, неработающей супруги, болезненное состояние здоровья и отсутствие судимостей, однако счёл их недостаточными для избрания более мягкой меры пресечения.
Друзья убитого возле лаундж-бара улан-удэнца просят о справедливости
Происшествия, Фото:
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