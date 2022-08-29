Улан-удэнец тайком снимал моющихся студенток и попал под статью

Мужчину задержали благодаря неравнодушным прохожим



56-летний улан-удэнец, тайком снимавший принимающих душ студенток, пойдёт под суд. Извращенец обвиняется по статье «Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия» (ч. 1 ст. 137 УК РФ).



- Следствием установлено, что 29 июня 2022 года вечером обвиняемый после употребления спиртных напитков пришёл к общежитию учебного заведения, расположенного на бульваре Карла Маркса. Сквозь окно душевого помещения на первом этаже здания при помощи своего мобильного телефона тайно стал снимать девушку, принимавшую душ в обнажённом виде, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



В этот момент мужчину заметили прохожие, которые окрикнули его, а затем погнались и задержали.



При осмотре в телефоне мужчины была обнаружена ещё одна запись обнажённой девушки в душе. Это видео за несколько дней до задержания он также тайно снимал с улицы через окно другого общежития.



Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет.

