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В Бурятии фермер навалил огромную кучу навоза

В Бурятии фермер навалил огромную кучу навоза
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
На фермера могут даже возбудить уголовное дело

В Заиграевском районе Бурятии владелец местного фермерского хозяйства складировал отходы животноводства на берегу реки Челутай. Там выросла огромная куча навоза.

- Это нарушение в области охраны окружающей среды при размещении отходов и использование прибрежной защитной полосы водного объекта и водоохранной зоны водного объекта, - поясняют в Бурприроднадзоре.



В свою очередь, надзорный орган вынес предостережение и установил срок в месяц, чтобы фермер убрал отходы. Однако нарушитель не стал этого делать.

Поэтому Бурприроднадзор обратился в суд. 11 августа Заиграевский суд поддержал исковые требования и вынес решение, по которому бизнесмен обязан будет очистить местность от отходов животноводства.

В противном случае ему будет грозить крупный штраф за ущерб окружающей среде. В случае уклонения, его могут привлечь к уголовной ответственности, отмечают в Бурприроднадзоре.

загрязнение

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