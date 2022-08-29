В Бурятии фермер навалил огромную кучу навоза













В Заиграевском районе Бурятии владелец местного фермерского хозяйства складировал отходы животноводства на берегу реки Челутай. Там выросла огромная куча навоза.- Это нарушение в области охраны окружающей среды при размещении отходов и использование прибрежной защитной полосы водного объекта и водоохранной зоны водного объекта, - поясняют в Бурприроднадзоре.В свою очередь, надзорный орган вынес предостережение и установил срок в месяц, чтобы фермер убрал отходы. Однако нарушитель не стал этого делать.Поэтому Бурприроднадзор обратился в суд. 11 августа Заиграевский суд поддержал исковые требования и вынес решение, по которому бизнесмен обязан будет очистить местность от отходов животноводства.В противном случае ему будет грозить крупный штраф за ущерб окружающей среде. В случае уклонения, его могут привлечь к уголовной ответственности, отмечают в Бурприроднадзоре.