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На Ольхоне пьяный водитель напал на полицейских и требовал виски с колой

На Ольхоне пьяный водитель напал на полицейских и требовал виски с колой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл у священной горы Шаманка

4 августа на Ольхоне у священной горы Шаманка произошёл инцидент с пьяным водителем. Он плевался в автоинспекторов, несколько раз ударил их, а также требовал, чтобы сотрудники «сбегали купить виски и колу».

Всё случилось, когда во время патрулирования инспекторы ГИБДД в посёлке Хужир попытались остановить автомобиль «Фольксваген Тигуан» для проверки документов. Однако водитель иномарки не остановился, а только увеличил скорость.



Полицейские начали погоню. Возле мыса Бурхан лихач остановил машину и попытался убежать, но инспекторы догнали его. Во время задержания водитель активно сопротивлялся, вёл себя неадекватно, а в служебном автомобиле проорал требование «сбегать за виски с колой».

- Везите мне вискаря с колой. Мне в магазин надо. Вы что всей бандой здесь, а? Закрывай дверь, поехали, - кричал автомобилист.

Буйный водитель нецензурно выражался, хватал полицейских за форменное обмундирование, пинался, несколько раз ударил автоинспекторов.


Нарушителем оказался ранее судимый 25-летний житель города Усолье-Сибирское. Водительского удостоверения у него не было. От прохождения процедуры освидетельствования на опьянение он отказался.

- Ехал в посёлке Хужир к месту отдыха в нетрезвом состоянии. Меня остановили сотрудники полиции. Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь, - сказал автомобилист уже позже, когда слегка протрезвел.



Следователи следственного управления возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудников власти». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

- Кроме того, полицейские составили административные материалы за управление транспортом без соответствующих прав лицом, отказавшимся от медосвидетельствования, а также игнорирование законных требований об остановке транспорта. Мужчину арестовали на 10 суток, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 июля в Улан-Удэ пьяный водитель «закатил концерт» перед сотрудниками ДПС. Он матерился, хватал автоинспекторов за форму, а в служебном автомобиле бился головой о приборную панель. 
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