В Бурятии автомобилист припарковался в Байкале

Машину турист поставил в воде, чтобы было удобнее достать доску для сёрфинга
В Бурятии на Байкале запечатлели ещё одного нарушителя, заехавшего на автомобиле прямо в озеро. Фотография появилась в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
Очевидец снял, как в Горячинске водитель Honda CR-V припарковал своё авто прямо в воде Байкала неподалёку от берега. По словам очевидца, сделано это было для того, чтобы водителю было удобнее доставать доску для сёрфинга из багажника. После того, как нарушитель вдоволь накатался, он сложил доску обратно в багажник и уехал.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал о двух похожих инцидентах с депутатами. Так, депутат Улан-Удэнского горсовета Александр Мельников выложил на своей странице в соцсети клип, как его Land Rover рассекает по водам Байкала неподалёку от пляжа. После огласки страницы в соцсетях Мельников скрыл. При этом он не признал вину, заявив, что за рулём в тот момент был другой человек. Вопрос, почему же тогда видео выложено на личной странице, Мельников не комментировал.
Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев заявил, что проверка по данному происшествию уже началась, и без внимания данный вопрос не останется.
Похожий инцидент произошёл на северном Байкале. Джип депутата из Северобайкальска Валерия Власова рассекал по местному пляжу, а потом и вовсе заехал в озеро. Позже депутат подтвердил, что автомобиль его, но также заявил, что за рулём был не он.
- Со слов Валерия Анатольевича, автомобиль он передал в управление приезжим гостям, сам в данном происшествии не участвовал. Тем не менее никаких комментариев о том, каким образом и зачем он это сделал, от него не последовало. Не последовало даже объяснения, осуждения и извинения перед жителями города за поведение своих друзей, которым он доверил автомобиль. Хотя на видео снято явное нарушение не только законодательных, но и моральных норм, - комментировал председатель Северобайкальского городского совета депутатов Андрей Невьянцев.
Невьянцев намерен добиваться наказания для своего коллеги, в том числе исключения его из партии «Единая Россиия».
В соответствии с пунктом 4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств, за исключением дорог и парковок с твёрдым покрытием. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение или другие вредные явления, влечёт ответственность по ст. 8.13 КоАП РФ.
Административный штраф для граждан составляет от 3000 до 4500 рублей; для должностных лиц – от 8000 до 12 000 рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. ⠀
Ширина водоохранной зоны для рек, ручьёв и озёр составляет от 50 до 200 метров.
В Бурятии автомобилист припарковался в Байкале
Происшествия, Фото:
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