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В Бурятии тургруппа самостоятельно вышла из труднодоступной местности

В Бурятии тургруппа самостоятельно вышла из труднодоступной местности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Туристов также искали спасатели

Как сообщал «Байкал-Daily», в Курумканском районе Бурятии спасатели отправились на поиски туристической группы. В 12 километрах от села Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требовалась помощь. Группа находилась в скалистой местности.

К вечеру вчерашнего дня спасатели обследовали предполагаемые местонахождения туристской группы, однако признаков пребывания людей на маршруте не обнаружили. Продолжение работ планировалось на сегодня, 12 августа.

Но ближе к десяти часам 11 августа туристская группа вышла самостоятельно в село Курумкан, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. 
спасательная операция туристы

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