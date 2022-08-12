Туристов также искали спасатели
Как сообщал «Байкал-Daily», в Курумканском районе Бурятии спасатели отправились на поиски туристической группы. В 12 километрах от села Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требовалась помощь. Группа находилась в скалистой местности.
К вечеру вчерашнего дня спасатели обследовали предполагаемые местонахождения туристской группы, однако признаков пребывания людей на маршруте не обнаружили. Продолжение работ планировалось на сегодня, 12 августа.
Но ближе к десяти часам 11 августа туристская группа вышла самостоятельно в село Курумкан, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии тургруппа самостоятельно вышла из труднодоступной местности
Происшествия, Фото:
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