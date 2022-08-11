В Бурятии спасатели ищут группу туристов

Поступила информация, что требуется помощь в труднодоступной скалистой местности



В Курумканском районе Бурятии спасатели ищут туристов.



- 10 августа в 14:10 поступило сообщение о том, что в 12 километрах от села Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требуется помощь. В связи с тем, что группа находится в скалистой местности, пострадавшему требуется эвакуация, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Для оказания помощи туристской группе выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.



К 19:00 того же дня спасатели начали восхождение пешим ходом по маршруту группы.



Сегодня, 11 августа, к 12:30 спасатели прибыли к месту, откуда планировалось эвакуировать пострадавшего. Однако никаких туристов здесь не обнаружили.



Сейчас спасатели разделились на две группы и начали спуск в поисках туристов.

