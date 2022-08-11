Поступила информация, что требуется помощь в труднодоступной скалистой местности
В Курумканском районе Бурятии спасатели ищут туристов.
- 10 августа в 14:10 поступило сообщение о том, что в 12 километрах от села Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требуется помощь. В связи с тем, что группа находится в скалистой местности, пострадавшему требуется эвакуация, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Для оказания помощи туристской группе выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.
К 19:00 того же дня спасатели начали восхождение пешим ходом по маршруту группы.
Сегодня, 11 августа, к 12:30 спасатели прибыли к месту, откуда планировалось эвакуировать пострадавшего. Однако никаких туристов здесь не обнаружили.
Сейчас спасатели разделились на две группы и начали спуск в поисках туристов.
В Бурятии спасатели ищут группу туристов
Происшествия, Фото:
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