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В Бурятии спасатели ищут группу туристов

В Бурятии спасатели ищут группу туристов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поступила информация, что требуется помощь в труднодоступной скалистой местности

В Курумканском районе Бурятии спасатели ищут туристов.

- 10 августа в 14:10 поступило сообщение о том, что в 12 километрах от села Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требуется помощь. В связи с тем, что группа находится в скалистой местности, пострадавшему требуется эвакуация, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Для оказания помощи туристской группе выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

К 19:00 того же дня спасатели начали восхождение пешим ходом по маршруту группы.

Сегодня, 11 августа, к 12:30 спасатели прибыли к месту, откуда планировалось эвакуировать пострадавшего. Однако никаких туристов здесь не обнаружили.

Сейчас спасатели разделились на две группы и начали спуск в поисках туристов. 
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