Теперь убийца не увидит первые годы жизни своего ребёнка
В Бурятии суд вынес приговор 24-летнему жителю Бичурского района, который убил односельчанина на празднике в честь рождения своей дочери.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 16 января 2022 года в улусе Шибертуй. Молодой человек пригласил домой друзей, с которыми стал отмечать появление на свет дочери.
- Ночью к нему в гости пришёл пьяный односельчанин, который захотел присоединиться к застолью. Позже он начал вести себя вызывающе, затем поссорился с хозяином дома, после чего принёс ружье и принялся угрожать присутствующим. Оружие гости у него отняли. Однако дальнейший конфликт перерос в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанёс им удар в грудь незваного гостя. От полученных повреждений 36-летний мужчина скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
После этого молодой человек позвонил матери, которая вызвала полицию, и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.
Приговором районного суда убийце назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Жителя Бурятии осудили за убийство на празднике в честь рождения дочери
Происшествия, Фото:
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