 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июля

13 июля

Популярное

Жителя Бурятии осудили за убийство на празднике в честь рождения дочери

Жителя Бурятии осудили за убийство на празднике в честь рождения дочери
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Теперь убийца не увидит первые годы жизни своего ребёнка

В Бурятии суд вынес приговор 24-летнему жителю Бичурского района, который убил односельчанина на празднике в честь рождения своей дочери.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 16 января 2022 года в улусе Шибертуй. Молодой человек пригласил домой друзей, с которыми стал отмечать появление на свет дочери.

- Ночью к нему в гости пришёл пьяный односельчанин, который захотел присоединиться к застолью. Позже он начал вести себя вызывающе, затем поссорился с хозяином дома, после чего принёс ружье и принялся угрожать присутствующим. Оружие гости у него отняли. Однако дальнейший конфликт перерос в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанёс им удар в грудь незваного гостя. От полученных повреждений 36-летний мужчина скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

После этого молодой человек позвонил матери, которая вызвала полицию, и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.

Приговором районного суда убийце назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии двое подростков застряли на горе Пик Любви
В Бурятии двое подростков застряли на горе Пик Любви
Происшествия, 14.07.2022
Юные туристы спустились к реке, а вернуться обратно не смогли
Жителя Бурятии осудили за убийство на празднике в честь рождения дочери
Жителя Бурятии осудили за убийство на празднике в честь рождения дочери
Происшествия, 14.07.2022
Теперь убийца не увидит первые годы жизни своего ребёнка
В читинском ночном клубе накрыли нарковечеринку
В читинском ночном клубе накрыли нарковечеринку
Происшествия, 14.07.2022
В заведении изъяли марихуану, амфетамин, экстази и приспособления для курения и употребления запрещенных веществ
В Бурятии мотоциклист без прав пострадал в ДТП
В Бурятии мотоциклист без прав пострадал в ДТП
Происшествия, 14.07.2022
Водитель также ехал без мотошлема
В Бурятии всю ночь искали заплутавшую на Шумаке туристку
В Бурятии всю ночь искали заплутавшую на Шумаке туристку
Происшествия, 14.07.2022
Туристка сбилась с тропы и не могла на неё вернуться
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия, 14.07.2022
Накануне с огнём сражались 211 человек
В Улан-Удэ 16-летняя девушка чуть не утонула в реке
В Улан-Удэ 16-летняя девушка чуть не утонула в реке
Происшествия, 14.07.2022
Купавшаяся девушка ударилась о камни
В Бурятии мужчина и женщина напали на полицейских
В Бурятии мужчина и женщина напали на полицейских
Происшествия, 14.07.2022
Двое сельчан оказали сопротивление при задержании
В Чите осудили мужчину, применившего нож как аргумент в споре
В Чите осудили мужчину, применившего нож как аргумент в споре
Происшествия, 13.07.2022
Два пьяных друга не поделили место для отдыха
В Улан-Удэ посреди ночи угнали машину
В Улан-Удэ посреди ночи угнали машину
Происшествия, 13.07.2022
Полицейские разыскивают угонщика
В Улан-Удэ разбойник, напавший на магазин с ножом, оказался игроманом
В Улан-Удэ разбойник, напавший на магазин с ножом, оказался игроманом
Происшествия, 13.07.2022
Молодой человек заранее подготовился к нападению на продуктовый магазин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^