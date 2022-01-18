Житель Бурятии на празднике в честь рождения дочери совершил убийство

Молодой человек, ставший отцом, убил агрессивного гостя



Ночью 17 января в улусе Шибертуй Бичурского района Бурятии был убит 36-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан 24-летний ранее судимый односельчанин. Расправу он устроил на празднике в честь рождения своей дочери.



По данным следствия, 16 января молодой человек пригласил домой друзей, с которыми стал отмечать рождение дочери. Ночью к нему в гости пришёл пьяный односельчанин, который захотел присоединиться к застолью. Но позже он начал вести себя вызывающе, затем поссорился с хозяином дома. После и вовсе принёс ружье и принялся угрожать присутствующим. Оружие гости у него отняли.



Дальнейший конфликт перерос в потасовку, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанёс им удар в грудь незваного гостя. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.



После этого молодой отец позвонил матери. Она вызвала сотрудников полиции.



- В ходе проведённого допроса молодой человек дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



