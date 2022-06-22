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Забайкальская ОПГ скупала в Бурятии незаконно вырубленный лес

Забайкальская ОПГ скупала в Бурятии незаконно вырубленный лес
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Контрабандисты вывезли в Китай пиломатериалы на 71 млн

В Забайкальском районе раскрыли преступную группу, которая незаконно экспортировала в Китай 48 тысяч кубометров пиломатериалов общей стоимостью 71 млн рублей. Лес для этого рубили в том числе в Бурятии.
 
Жители Забайкалья создали ОПГ, в которую также вошли граждане КНР.

- Для придания законности своей преступной деятельности они на территории региона зарегистрировали несколько фирм, которые занимались коммерческой деятельностью с компаниями Маньчжурии. С китайскими партнёрами заключались внешнеторговые контракты на поставки пиломатериалов хвойных пород (сосна, лиственница) из России в Китай. При экспорте предприниматели представляли в таможню фиктивные договоры купли-продажи, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

В реальности же вся древесина, которую вывозили эти фирмы, была вырублена нелегально «чёрными» лесорубами. Лес покупали незаконно в пунктах приёма-передачи в Забайкальском крае и Бурятии.


Обыски провели в офисе фирмы в Бурятии, в пунктах приёма и отгрузки пиломатериалов, а также дома у подозреваемых. Были изъяты документы, компьютеры, сотовые телефоны, два незарегистрированных охотничьих ружья.

Троих участников преступной группы заключили под стражу.
 
По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении преступной группы возбуждено девять уголовных дел. Контрабандистам грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
 
Проводится расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности организованной группы.  
контрабанда леса

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