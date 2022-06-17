У обвиняемого маленькие дети и безработная жена
33-летнему обвиняемому в убийстве, которое произошло возле лаундж-бара Felicity в центре Улан-Удэ, избрали меру пресечения. Решением Советского районного суда он заключен под стражу.
Суд пришёл к выводу о том, что обвиняемый, находясь на свободе, под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на потерпевшую и свидетелей.
- При принятии решения суд учёл наличие у обвиняемого места жительства, малолетних детей, неработающей супруги, болезненное состояние здоровья и отсутствие судимостей, однако счёл их недостаточными для избрания обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения, - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в ночь с 13 июня на 14 июня на улице Ленина. По версии следствия, между несколькими пьяными молодыми людьми вспыхнул конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки 33-летний мужчина, пришло к выводу следствие, оторвал от забора металлический прут и избил им по голове 31-летнего оппонента.
Очевидцы вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали. Но рано утром 14 июня избитый скончался в больнице.
Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
В Улан-Удэ арестовали обвиняемого в убийстве возле лаундж-бара
Происшествия, Фото:
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