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В Улан-Удэ арестовали обвиняемого в убийстве возле лаундж-бара

В Улан-Удэ арестовали обвиняемого в убийстве возле лаундж-бара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У обвиняемого маленькие дети и безработная жена

33-летнему обвиняемому в убийстве, которое произошло возле лаундж-бара Felicity в центре Улан-Удэ, избрали меру пресечения. Решением Советского районного суда он заключен под стражу.

Суд пришёл к выводу о том, что обвиняемый, находясь на свободе, под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на потерпевшую и свидетелей.

- При принятии решения суд учёл наличие у обвиняемого места жительства, малолетних детей, неработающей супруги, болезненное состояние здоровья и отсутствие судимостей, однако счёл их недостаточными для избрания обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения, - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в ночь с 13 июня на 14 июня на улице Ленина. По версии следствия, между несколькими пьяными молодыми людьми вспыхнул конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки 33-летний мужчина, пришло к выводу следствие, оторвал от забора металлический прут и избил им по голове 31-летнего оппонента.

Очевидцы вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали. Но рано утром 14 июня избитый скончался в больнице.

Расследуется уголовное дело по статье «Убийство». 

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