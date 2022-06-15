В Улан-Удэ без горячей воды остаются десятки домов





Горячая вода, которая по графику должна была появиться в квартирах улан-удэнцев 11 июня, подана ещё не во все дома. Причина объективная – выявленные в ходе гидравлических испытаний повреждения. Сейчас специалисты продолжают их устранять.Всего во время гидравлических испытаний на сетях выявили 79 повреждённых участков. Так что по данным на 14 июня, без горячей воды оставались 80 многоквартирных домов.- По данным на 19:00 14 июня, устранено 30 повреждений, оставшиеся 49 дефектов находятся в работе аварийной службы филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».Так что к горячему водоснабжению подключены потребители во всех районах Улан-Удэ, за исключением жилых домов, где продолжают устранять образовавшиеся порывы.Во всех остальных случаях, если у потребителей нет горячей воды, необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. ПАО «ТГК-14» подаёт ресурс до внешней стены дома, а далее УК (ТСЖ) открывает задвижки, подключая тем самым дом к горячему водоснабжению, пояснили в компании.Номера телефонов, куда могут обращаться улан-удэнцы: диспетчерская служба «ТГК-14»: 46-69-35, 46-69-37 или можно обращаться в районы эксплуатации по телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.