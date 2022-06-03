 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор

В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На взятках попался сотрудник республиканской клинической больницы 

В Верховном суде Бурятии устоял приговор в отношении взяточника. Источник «Байкал-Daily» сообщил, что речь идёт о начальнике службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений республиканской клинической больницы имени Семашко.

Железнодорожный районный суд вынес ему приговор в марте.

- Судом установлено, что в 2017-2019 годы начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений учреждения, пользуясь допущенными поставщиком светотехнического оборудования нарушениями сроков и условий исполнения контракта, получил от коммерческой организации три взятки на сумму 124 тысячи рублей. Эта сумму перечислила коммерческая организация на расчётный счёт супруги виновного, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, на 2 года 6 месяцев.

Не признав вину и не согласившись с приговором, осуждённый обжаловал его в апелляционном порядке.

- С учётом доводов прокурора судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда республики приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, - уточнили в прокуратуре. 
прокуратура взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Коммунальные мошенники вновь объявились в Улан-Удэ
Происшествия, 03.06.2022
Летом подобные фирмы-однодневки появляются особенно часто
В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.06.2022
На взятках попался сотрудник республиканской клинической больницы
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Жительница Бурятии соврала об угрозе убийством
Происшествия, 03.06.2022
Сельчанку наказали за ложный донос
В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
В Улан-Удэ подросток вдохнул в бронхи канцелярский гвоздик
Происшествия, 02.06.2022
Мальчик во второй раз оказался на операционном столе из-за инородных предметов
Забайкальцу грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП
Забайкальцу грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП
Происшествия, 02.06.2022
По вине пьяного водителя один пассажир погиб, а другой получил тяжёлые травмы
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
В Улан-Удэ осудили извращенца, вымогавшего у девочки интимные фото
Происшествия, 02.06.2022
Подсудимый получил крупный срок в колонии строгого режима
Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности
Бурятия вошла в число лидеров по подростковой преступности
Происшествия, 02.06.2022
Регионы со сложной ситуацией с подростковой преступностью перечислила заместителя председателя Следственного комитета России
В Улан-Удэ многодетная мать украла телефон
В Улан-Удэ многодетная мать украла телефон
Происшествия, 02.06.2022
Подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности
В Чите вынесли приговор о незаконном обороте золота на 11 млн
В Чите вынесли приговор о незаконном обороте золота на 11 млн
Происшествия, 02.06.2022
Перед судом предстали гражданин Азербайджана и забайкалец
В Ангарске пьяный водитель устроил ночные гонки с полицейскими
Происшествия, 02.06.2022
У молодого человека не было водительских прав
В Бурятии число загораний сухой травы выросло почти на 80%
В Бурятии число загораний сухой травы выросло почти на 80%
Происшествия, 02.06.2022
Зампред правительства Пётр Мордовской призвал не расслабляться
В Улан-Удэ из-за нерадивых дорожников простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за нерадивых дорожников простаивали трамваи
Происшествия, 02.06.2022
Также по этой причине затянулся дорожный ремонт
Житель Бурятии потерял деньги при попытке взять кредит
Житель Бурятии потерял деньги при попытке взять кредит
Происшествия, 02.06.2022
Для того, чтобы получить кредит, пострадавший сам сперва начал платить  
Улан-удэнку осудили за кражу денег с найденной карты
Улан-удэнку осудили за кражу денег с найденной карты
Происшествия, 02.06.2022
Забывчивая владелица карты просила суд о снисхождении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^