В Улан-Удэ взяточнику не стали смягчать приговор

В Верховном суде Бурятии устоял приговор в отношении взяточника. Источник «Байкал-Daily» сообщил, что речь идёт о начальнике службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений республиканской клинической больницы имени Семашко.
Железнодорожный районный суд вынес ему приговор в марте.
- Судом установлено, что в 2017-2019 годы начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений учреждения, пользуясь допущенными поставщиком светотехнического оборудования нарушениями сроков и условий исполнения контракта, получил от коммерческой организации три взятки на сумму 124 тысячи рублей. Эта сумму перечислила коммерческая организация на расчётный счёт супруги виновного, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, на 2 года 6 месяцев.
Не признав вину и не согласившись с приговором, осуждённый обжаловал его в апелляционном порядке.
- С учётом доводов прокурора судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда республики приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, - уточнили в прокуратуре.
Железнодорожный районный суд вынес ему приговор в марте.
- Судом установлено, что в 2017-2019 годы начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений учреждения, пользуясь допущенными поставщиком светотехнического оборудования нарушениями сроков и условий исполнения контракта, получил от коммерческой организации три взятки на сумму 124 тысячи рублей. Эта сумму перечислила коммерческая организация на расчётный счёт супруги виновного, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, на 2 года 6 месяцев.
Не признав вину и не согласившись с приговором, осуждённый обжаловал его в апелляционном порядке.
- С учётом доводов прокурора судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда республики приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, - уточнили в прокуратуре.