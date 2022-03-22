Осуждённый мужчина трижды брал взятки от предпринимателя
В Улан-Удэ суд вынес приговор 37-летнему начальнику службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений одного из медицинских учреждений, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Бурятии. В свою очередь, источник «Байкал-Daily» ранее сообщал, что речь идёт о республиканской клинической больнице имени Семашко.
Мужчина признан виновным в трёх фактах получения взяток.
- На мужчину в силу занимаемой должности возлагались обязанности принимать товары по договорам поставки, которые заключались медучреждением с различными коммерческими организациями. В 2017-2019 годах по трём гражданско-правовым договорам при нарушении исполнителем сроков поставки в больницу осветительных приборов, а также изменении характеристик поставляемого товара, он потребовал от представителя поставщика незаконное денежное вознаграждение, - сообщили в следственном управлении.
Взамен, выяснили следователи, сотрудник обещал предпринимателю не взыскивать с них штрафы и неустойки за нарушения условий контрактов. Таким способом он получил три взятки на общую сумму 124 тысяч рублей. Деньги директор компании перевёл на банковский счёт супруги взяточника.
Приговором суда мужчине назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Также на него наложен запрет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2,5 года.
В Улан-Удэ осудили взяточника из республиканской больницы
Происшествия, Фото:
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