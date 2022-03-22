 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

В Улан-Удэ осудили взяточника из республиканской больницы

В Улан-Удэ осудили взяточника из республиканской больницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённый мужчина трижды брал взятки от предпринимателя

В Улан-Удэ суд вынес приговор 37-летнему начальнику службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений одного из медицинских учреждений, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Бурятии. В свою очередь, источник «Байкал-Daily» ранее сообщал, что речь идёт о республиканской клинической больнице имени Семашко.

Мужчина признан виновным в трёх фактах получения взяток.

- На мужчину в силу занимаемой должности возлагались обязанности принимать товары по договорам поставки, которые заключались медучреждением с различными коммерческими организациями. В 2017-2019 годах по трём гражданско-правовым договорам при нарушении исполнителем сроков поставки в больницу осветительных приборов, а также изменении характеристик поставляемого товара, он потребовал от представителя поставщика незаконное денежное вознаграждение, - сообщили в следственном управлении.

Взамен, выяснили следователи, сотрудник обещал предпринимателю не взыскивать с них штрафы и неустойки за нарушения условий контрактов. Таким способом он получил три взятки на общую сумму 124 тысяч рублей. Деньги директор компании перевёл на банковский счёт супруги взяточника.

Приговором суда мужчине назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Также на него наложен запрет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2,5 года.
взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяный неадекватный водитель инсценировал обморок
В Улан-Удэ пьяный неадекватный водитель инсценировал обморок
Происшествия, 22.03.2022
Задержанный пьяный водитель истошно орал и «терял сознание» перед автоинспекторами
Улан-удэнец украл ящик с пожертвованиями из дацана
Улан-удэнец украл ящик с пожертвованиями из дацана
Происшествия, 22.03.2022
Сперва вор пришёл в дацан, что пособирать там мелочь
В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня
В Иркутске мужчины в маскхалатах похитили таксиста и держали его в подвале три дня
Происшествия, 22.03.2022
Вымогатели требовали с таксиста десять миллионов рублей
В Улан-Удэ пешехода сбили во дворе
В Улан-Удэ пешехода сбили во дворе
Происшествия, 22.03.2022
В Бурятии зафиксирован шестой наезд на пешеходов за три дня
В Бурятии тракторист предстанет перед судом за смертельное ДТП
В Бурятии тракторист предстанет перед судом за смертельное ДТП
Происшествия, 22.03.2022
Водитель автомобиля погиб при столкновении с прицепом трактора  
В Ангарске произошёл пожар из-за майнинговой фермы на балконе
В Ангарске произошёл пожар из-за майнинговой фермы на балконе
Происшествия, 21.03.2022
Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки
В Чите четыре молодых вора украли фляги
В Чите четыре молодых вора украли фляги
Происшествия, 21.03.2022
Парни совершили кражу на 12 тысяч рублей
Улан-удэнец убил пенсионера, который медленно ехал впереди
Улан-удэнец убил пенсионера, который медленно ехал впереди
Происшествия, 21.03.2022
Пьяный мужчина напал на пожилого мужчину и его сына во время дорожного конфликта
В Забайкалье под лёд озера провалилась машина
В Забайкалье под лёд озера провалилась машина
Происшествия, 21.03.2022
Мужчина и женщина погибли в затонувшей машине
В Бурятии грабителя нашли благодаря анонимному звонку
В Бурятии грабителя нашли благодаря анонимному звонку
Происшествия, 21.03.2022
Грабитель убежал из магазинами с наушниками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^