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В Бурятии число госпитализированных после школьного чаепития выросло до 39

В Бурятии число госпитализированных после школьного чаепития выросло до 39
Происшествия,  Фото:pixabay.com
О состоянии отравившихся людей рассказала министр здравоохранения Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии растёт число госпитализированных людей, отравившихся на школьном чаепитии. Ранее сообщалось о 31 человеке, доставленном в больницу (16 детей, 1 подросток и 14 взрослых). Сейчас их число выросло до 39-ти. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- Всего госпитализировано 39 человек. Пациенты получают всё необходимое лечение под чутким вниманием медицинских работников в инфекционном отделении Гусиноозёрской центральной районной больницы. Все заболевшие со средней и лёгкой степенью, тяжёлых нет, - сообщила глава минздрава Бурятии.

По её словам, контактные лица также находятся под наблюдением медицинских работников Гусиноозёрской больницы.

В Гусиноозёрск для дополнительных обследований и методической помощи выехала бригада инфекционистов из республиканской инфекционной больницы (Улан-Удэ). Руководит этой бригадой начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Бурятии Жанна Аюрова.

Ситуацию держит на личном контроле глава Бурятии Алексей Цыденов.

Работа по локализации очага кишечной инфекции продолжается.

Как сообщал «Байкал-Dailу», массовое отравление произошло на чаепитии в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования 25 мая. Чаепитие родители и педагоги устроили для учеников 9 и 11 классов в связи с окончанием учебного года.

Установлено, что продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, а горячие блюда приготовили в школьной столовой. Дети и взрослые почувствовали недомогание после того, как поели. Чем именно они отравились, устанавливается; остатки пищи изъяты для лабораторных исследований.

Госпитализированным поставили диагноз «сальмонеллез».

Справка:

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella. Чаще всего заражение происходит после употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также яиц.

Инкубационный период сальмонеллеза может длиться от нескольких часов до двух дней.

Заболевание начинается остро, с повышения температуры, появляется сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, тошнота и частая рвота. Вскоре присоединяется диарея.

При тяжёлом течении болезни наблюдаются обезвоживание организма, увеличение печени и селезёнки. Возможно развитие почечной недостаточности. В редких случаях наступает смерть.
отравление

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