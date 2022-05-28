В Бурятии число госпитализированных после школьного чаепития выросло до 39

О состоянии отравившихся людей рассказала министр здравоохранения Бурятии
В Селенгинском районе Бурятии растёт число госпитализированных людей, отравившихся на школьном чаепитии. Ранее сообщалось о 31 человеке, доставленном в больницу (16 детей, 1 подросток и 14 взрослых). Сейчас их число выросло до 39-ти. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- Всего госпитализировано 39 человек. Пациенты получают всё необходимое лечение под чутким вниманием медицинских работников в инфекционном отделении Гусиноозёрской центральной районной больницы. Все заболевшие со средней и лёгкой степенью, тяжёлых нет, - сообщила глава минздрава Бурятии.
По её словам, контактные лица также находятся под наблюдением медицинских работников Гусиноозёрской больницы.
В Гусиноозёрск для дополнительных обследований и методической помощи выехала бригада инфекционистов из республиканской инфекционной больницы (Улан-Удэ). Руководит этой бригадой начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Бурятии Жанна Аюрова.
Ситуацию держит на личном контроле глава Бурятии Алексей Цыденов.
Работа по локализации очага кишечной инфекции продолжается.
Как сообщал «Байкал-Dailу», массовое отравление произошло на чаепитии в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования 25 мая. Чаепитие родители и педагоги устроили для учеников 9 и 11 классов в связи с окончанием учебного года.
Установлено, что продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, а горячие блюда приготовили в школьной столовой. Дети и взрослые почувствовали недомогание после того, как поели. Чем именно они отравились, устанавливается; остатки пищи изъяты для лабораторных исследований.
Госпитализированным поставили диагноз «сальмонеллез».
Справка:
Сальмонеллез – это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella. Чаще всего заражение происходит после употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также яиц.
Инкубационный период сальмонеллеза может длиться от нескольких часов до двух дней.
Заболевание начинается остро, с повышения температуры, появляется сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, тошнота и частая рвота. Вскоре присоединяется диарея.
При тяжёлом течении болезни наблюдаются обезвоживание организма, увеличение печени и селезёнки. Возможно развитие почечной недостаточности. В редких случаях наступает смерть.
В Бурятии число госпитализированных после школьного чаепития выросло до 39
Происшествия, Фото:
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