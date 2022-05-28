В Бурятии сгорел дом на территории фермы

Пожар возник, вероятно, из-за короткого замыкания



Вечером 27 мая в местности Булаг Бичурского района Бурятии произошёл пожар на территории частной фермы.



- К ликвидации возгорания были привлечены пожарные и администрация района. На момент прибытия первого подразделения горели дом и сарай. Совместными усилиями пожарных подразделений за час удалось ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Огонь уничтожил дом и сарай на общей площади 80 кв. м.



Предположительно, очаг загорания был в доме. По версии дознавателей МЧС, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.









