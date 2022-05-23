Любителя марихуаны задержали возле подъезда
20 мая в посёлке Загорск в Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы увидели у подъезда курящего молодого человека. Полицейские подошли к нему, чтобы провести профилактическую беседу. Но юноша, увидев их, явно занервничал.
Так что полицейские провели личный досмотр. Выяснилось, что нервничал молодой человек не просто так – в его кармане нашли свёрток с марихуаной. Впоследствии эксперты определили, что её вес 45 граммов.
- Молодой человек учится в вечерней школе и, несмотря на юный возраст, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и имущественные виды преступлений, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Также молодого человека привлекли к административной ответственности за курение в общественных местах (ст. 6.24 КоАП).
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2021 года росгвардейцы остановили молодого человека, который внезапно ускорил шаг, увидев сотрудников. У него также нашли марихуану.
Улан-удэнские полицейские нашли наркотики у нервного прохожего
Происшествия, Фото:
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