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Улан-удэнец с наркотиками выдал себя, ускорив шаг

Улан-удэнец с наркотиками выдал себя, ускорив шаг
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Любителя наркотиков поймали на улице ночью

Ночью на улице Тобольская в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на одиноко идущего молодого человека. Он, заметив служебный автомобиль, ускорил шаг.

Росгвардейцы остановили подозрительного парня. В ходе проверки документов и установления личности у 18-летнего улан-удэнца обнаружили пакет с веществом растительного происхождения серо-бурого цвета.

Экспертиза установила, что изъятая растительная масса – это более 30 граммов марихуаны.

Задержанный молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно у выпивавшего на остановке улан-удэнца росгвардейцы нашли наркотики
Росгвардия наркотики

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