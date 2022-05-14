Из-за порванного кабеля часть Улан-Удэ лишилась электричества

Под отключение попали жилые дома и несколько социальных объектов



Днём в пятницу, 13 мая, в Улан-Удэ произошло отключение электричества. В оперативной сводке по городу сообщается, что причиной стал кабель, порванный при проведении земляных работ МУП «Водоканал». Рабочие случайно повредили кабель в районе административного здания на проспекте Строителей.



В 12:10 под отключение электроэнергии попала часть домов улиц Жердева, Калашникова, Мокрова, а также детская республиканская клиническая больница, БСМП, детский сад № 97 «Земляничка», средняя школа №47, центральный тепловой пункт №46.



Подключение электроэнергии проводилось поэтапно. Спустя две минуты детская больница и БСМП были запитаны от своих резервных источников.



Спустя 1 час 2 минуты электроэнергия вернулась в школу №47, а также жителям домов на Жердева и Калашникова.



В 13:16 электричество в нормальном режиме вернулось в детскую больницу и БСМП.



В 13:50 оно появилось в детсаду «Земляничка» и на части улицы Мокрова.



А в 15:48 электроэнергия была восстановлена всем оставшимся потребителям.



Общее время отключения составило 3 часа 38 минут.







