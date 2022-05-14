Под отключение попали жилые дома и несколько социальных объектов
Днём в пятницу, 13 мая, в Улан-Удэ произошло отключение электричества. В оперативной сводке по городу сообщается, что причиной стал кабель, порванный при проведении земляных работ МУП «Водоканал». Рабочие случайно повредили кабель в районе административного здания на проспекте Строителей.
В 12:10 под отключение электроэнергии попала часть домов улиц Жердева, Калашникова, Мокрова, а также детская республиканская клиническая больница, БСМП, детский сад № 97 «Земляничка», средняя школа №47, центральный тепловой пункт №46.
Подключение электроэнергии проводилось поэтапно. Спустя две минуты детская больница и БСМП были запитаны от своих резервных источников.
Спустя 1 час 2 минуты электроэнергия вернулась в школу №47, а также жителям домов на Жердева и Калашникова.
В 13:16 электричество в нормальном режиме вернулось в детскую больницу и БСМП.
В 13:50 оно появилось в детсаду «Земляничка» и на части улицы Мокрова.
А в 15:48 электроэнергия была восстановлена всем оставшимся потребителям.
Общее время отключения составило 3 часа 38 минут.
Из-за порванного кабеля часть Улан-Удэ лишилась электричества
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 14.05.2022
Площадь пожара превысила 350 кв. метров
Происшествия, 14.05.2022
Под отключение попали жилые дома и несколько социальных объектов
Их владелец не был установлен
Подозреваемого гражданина Таджикистана нашли в Кемеровской области
Возбуждено уголовное дело
Следователи ищут организатора незаконного бизнеса
Собаку нашли на той же улице, где произошло нападение на ребёнка
Смертельный наезд произошёл на «зебре»
Площадь пожара составила 190 кв.метров
Похищенное животное нашли в соседнем селе
Мужчина из ревности бил друга чайником и нанёс ножевое ранение
Следователи установят, проявили ли чиновники халатность
Женщина вновь пошла на кражу даже после того, как её поймали в первый раз
Вор украл из подъезда коляску для двойни
Собаки набросились на мальчика, который шёл в гости к другу