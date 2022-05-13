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В Иркутской области в посёлке сгорели четыре жилых дома

В Иркутской области в посёлке сгорели четыре жилых дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание началось из-за подожжённой сухой травы

Днём 12 мая крупный пожар произошёл в посёлке Касьяново в Иркутской области. Сгорели четыре жилых дома.

- Для ликвидации пожара по повышенному номеру были направлены шесть пожарных расчётов. На момент прибытия первого подразделения горели четыре частных жилых дома и надворные постройки. В 15:50 пожар был ликвидирован на площади 700 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Работы по тушению осложнялись отдалённостью водоисточника и сильными порывами ветра, которые способствовали быстрому распространению огня.

Известно, что возгорание началось на пустыре, по сухой траве огонь мгновенно перекинулся на постройки. Виновник пожара устанавливается.

пожар

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