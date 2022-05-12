В Бурятии поймали пожилого извращенца

Пожилой мужчина, который оголял гениталии перед девочкой, найден и задержан
В Бурятии нашли и задержали пожилого извращенца, сильно испугавшего 11-летнюю девочку. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 15 апреля в Улан-Удэ на остановке общественного транспорта «станция Заудинская». Там неизвестный пожилой мужчина демонстрировал девочке оголённые половые органы.
Задержанному мужчине 70 лет. Он житель соседнего сельского района. Ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные противоправные деяния, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.
- На допросе пенсионер отрицал свою причастность к развратным действиям. Однако мать девочки и очевидец, оказавший ей помощь на месте происшествия, опознали пожилого мужчину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - сообщили в следственном управлении.
В тот день, 15 апреля, около полудня девочка после уроков пришла со школы к автобусной остановке на улице Пугачёва, где стала ждать маму. Через некоторое время она обернулась и увидела позади себя пожилого незнакомого мужчину. Он принялся демонстрировать ей оголенные половые органы и рукой подзывать к себе. Напуганная девочка перебежала дорогу и зашла в магазин.
Через несколько минут за ней приехала мать. По пути из машины они увидели этого пенсионера. Женщина попыталась вместе с прохожим задержать его, однако мужчина убежал в сторону улицы Тулаева, где возле рынка ему удалось скрыться.
Сейчас установлено, что подозреваемый в этот день, получив пенсию, приехал в Улан-Удэ за покупками. Конечная остановка его рейсового автобуса располагается как раз неподалёку от места происшествия.
Ориентировка на подозреваемого была размещена в СМИ. После этого правоохранительные органы получили множество звонков от жителей Бурятии. Вся информация тщательно проверялась.
Следователи поблагодарили всех, кто пытался оказать помощь и содействовать задержанию преступника.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
В Бурятии поймали пожилого извращенца
Происшествия, Фото:
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