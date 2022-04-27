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В Улан-Удэ ищут пожилого извращенца, обнажающего гениталии

В Улан-Удэ ищут пожилого извращенца, обнажающего гениталии
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии, СУ СКР по Бурятии
Мужчина оголился перед 11-летней девочкой и подзывал к себе (18+)

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в развратных действиях в отношении 11-летней девочки.

С заявлением в правоохранительные обратилась мать девочки 15 апреля. По словам женщины, неизвестный мужчина на остановке общественного транспорта «Станция Заудинская» на улице Пугачёва демонстрировал оголённые половые органы её дочери.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

- По данным следствия, 15 апреля около полудня девочка после уроков пришла со школы к автобусной остановке, где стала ждать маму. Через некоторое время она обернулась и увидела позади себя пожилого незнакомого мужчину, который принялся демонстрировать ей оголённые половые органы и жестами руки подзывать к себе. Напуганная девочка перебежала дорогу и зашла в магазин. Через несколько минут за ней приехала мать. По пути из машины они увидели злоумышленника. Женщина попыталась вместе с прохожим задержать его, однако подозреваемый убежал в сторону улицы Тулаева, где возле рынка ему удалось скрыться, - сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.

При обследовании прилегающей местности были обнаружены устройства наружного видеонаблюдения. На записях запечатлён разыскиваемый мужчина.

 
МВД по Бурятии приводит ориентировку на разыскиваемого:

Подозревается: мужчина европейской внешности, на вид около 60 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые, щёки впалые.

Особые приметы: зубы жёлтого цвета, исходит неприятный запах табака.

Был одет: кепка чёрного цвета, куртка синяя, брюки и обувь чёрного цвета.

При наличии какой-либо информации об этом человек или его местонахождении жителей Бурятии просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 983 422-55-20, 8 983 630-55-81, (3012) 41-66-66, (3012) 44-43-78 или 102 (112). 





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