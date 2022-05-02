К поискам пропавшего в Бурятии школьника присоединилась Иркутская область

В Бурятии продолжаются поиски пропавшего 12-летнего школьника. Утром 1 мая в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск мальчика. Он ушёл из дома 27 апреля в поселении Хужир Тункинского района и до сих пор не вернулся.
- Параллельно прозвону и сбору информации на место поиска выехали первые экипажи, в том числе из соседнего региона - Иркутской области. На месте пропажи был организован штаб поиска, сегодня в поиске мальчика участвовали сотрудники Следственного комитета, МВД и других служб, поисковики-добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. К сожалению, результата пока нет - ребёнок до сих пор не найден, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» республики Бурятия.
В ближайшее время планируется вылет подготовленных поисковиков отряда «ЛизаАлерт» из Москвы под руководством опытного координатора Александра Щукина, которые привезут поисковое оборудование. Также ожидается выезд добровольцев из других регионов.
- Мы продолжаем искать и надеяться, - заключили поисковики.
Сегодня Оксана Таряшинова, директор Хужирской школы-детсада рассказала, что к поиску 12-летнего жителя села Хужиры подключились сотни, тысячи людей, сообщили в районной группе «Тунка-инфо. 24/7».
- Жители района, земляки, пожилые и молодые люди, разных профессий, шлют тёплые слова, из разных мест жительства. И ещё посылают деньги на горячие обеды волонтёрам. В эти дни горячим питанием в Хужирской школе-детсаду обеспечивали до 200 человек, на добровольные пожертвования. Как показывает история этих дней, ярко проявились лучшие черты наших земляков - щедрость, бескорыстие, взаимоподдержка, - цитируют в группе Оксану Таряшинову.
Здесь отметили, что нужно оказать помощь на питание волонтёров, сотрудников различных учреждений.
Кроме того, ещё нужны добровольцы. Желающих помочь просят подойти к администрации села Хужиры к 11:00. Здесь будет проходить инструктаж по поведению в лесу.
- Ждём неравнодушных, сознательных, ответственных людей Тункинской долины! Огромное спасибо всем, кто протянул руку помощи! Сегодня встречаемся снова, всем удачи! – заключили в группе.