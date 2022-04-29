В Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»

Сегодня, 29 апреля, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Видео, на котором сняли сбитого мужчину, появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Стоит отметить, что в тот момент на «зебре» не работал светофор.
Очевидцы запечатлели, как сбитый мужчина лежит на дороге без сознания, а отзывчивые граждане пытаются оказать ему помощь.
Как выяснилось, пешехода сбил водитель автомобиля «Хонда».
- ДТП произошло примерно в 16:50 на улице Иволгинская. Сейчас мужчине оказывают первую медицинскую помощь. Полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Днём 25 апреля в Улан-Удэ на улице Чертенкова 43-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил девятилетнюю девочку. Произошло это на «зебре».
21 апреля на улице Пищевая автобус также на «зебре» сбил 15-летнюю девочку.
18 апреля в пригороде Улан-Удэ 58-летний мужчина погиб, попав под колёса фуры.