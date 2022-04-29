В Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»



Очевидцы запечатлели, как сбитый мужчина лежит на дороге без сознания, а отзывчивые граждане пытаются оказать ему помощь.

Сегодня, 29 апреля, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. Видео, на котором сняли сбитого мужчину, появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Стоит отметить, что в тот момент на «зебре» не работал светофор.