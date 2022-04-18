В пригороде Улан-Удэ фура насмерть сбила мужчину



Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Смертельное ДТП произошло сегодня утром в пригороде Улан-Удэ. 58-летний мужчина погиб, попав под колёса фуры.- Около 7 часов утра 37-летний водитель автомобиля «Скания», следуя по федеральной автодороге «Байкал», на отвороте в посёлок Тулунжа совершил наезд на пешехода 1963 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте.