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В пригороде Улан-Удэ фура насмерть сбила мужчину

В пригороде Улан-Удэ фура насмерть сбила мужчину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Трагедия произошла на федеральной трассе «Байкал»

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в пригороде Улан-Удэ. 58-летний мужчина погиб, попав под колёса фуры.

- Около 7 часов утра 37-летний водитель автомобиля «Скания», следуя по федеральной автодороге «Байкал», на отвороте в посёлок Тулунжа совершил наезд на пешехода 1963 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте. 

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная авария в Бурятии была зафиксирована 4 апреля в Селенгинском районе. В опрокинувшейся Honda CR-V погибли две женщины, обе не были пристёгнуты ремнями безопасности.

5 апреля в Улан-Удэ грузовик, выезжая со стройки, насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.


ДТП смерть

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