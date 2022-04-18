В пригороде Улан-Удэ фура насмерть сбила мужчину

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в пригороде Улан-Удэ. 58-летний мужчина погиб, попав под колёса фуры.
- Около 7 часов утра 37-летний водитель автомобиля «Скания», следуя по федеральной автодороге «Байкал», на отвороте в посёлок Тулунжа совершил наезд на пешехода 1963 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельная авария в Бурятии была зафиксирована 4 апреля в Селенгинском районе. В опрокинувшейся Honda CR-V погибли две женщины, обе не были пристёгнуты ремнями безопасности.
5 апреля в Улан-Удэ грузовик, выезжая со стройки, насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.