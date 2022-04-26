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Двое забайкальцев ворвались в дом, где убили мужчину и ранили женщину

Двое забайкальцев ворвались в дом, где убили мужчину и ранили женщину
Происшествия,  Фото:pexels.com
Преступление произошло ночью

В ночь на 24 апреля в посёлке Карымское Забайкальского края двое мужчин ворвались в дом, где нанесли ножевые ранения 40-летнему мужчине и 36-летней женщине. От полученных ранений мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции в течение нескольких часов по подозрению в совершении преступления задержаны 26-летний местный житель и житель Шилкинского района 1990 года рождения.

По данным предварительного следствия, молодые люди после употребления спиртного, с целью убийства обманом проникли в дом в посёлке Карымское, где нанесли мужчине 1981 года несколько смертельных ударов ножом. После этого нападавшие ударили ножом женщину 1985 года рождения, и скрылись.

- Следователи провели комплекс неотложных следственных действий, направленных на закрепление следов совершенного преступления, а также сбор вещественных доказательств. Осмотрено место происшествия, изъяты образцы биологических веществ, а также предметы, имеющие значение для расследования. Назначены судебные экспертизы. Допрошены свидетели, очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Подозреваемые признали вину и в ходе проверок показаний подробно рассказали о своих действиях на месте преступления. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, следователи готовят документы для избрания в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.
Забайкальский край убийство

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