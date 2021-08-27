Житель Бурятии зверски убил трёх человек

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Жуткая расправа произошла из-за отказа дать спиртное



Утром 21 апреля в посёлке Каменск Кабанского района загорелась квартира в доме. Во время тушения пожарные нашли тела двух женщин, 61 и 68 лет. На телах покойных были ножевые ранения и травмы, причиненные твёрдым предметом. Также было обнаружено тело 42-летнего мужчины. Он умер от отравления продуктами горения. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».



Выяснить причастного к убийству по горячим следам не удалось. К расследованию подключились наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии.



- Производство следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу не прекращалось ни на один день. В итоге, на основании собранных по крупицам улик удалось изобличить ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он, по версии следствия, учинил жуткую расправу из-за того, что хозяйка квартиры отказалась дать ему спиртное. С остальными потерпевшими он расправился, избавляясь от очевидцев преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.



На допросе мужчина признал вину и дал подробные показания. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый проживал в посёлке Каменск. 20 апреля в течение дня он выпивал. Следующим утром мужчина направился в гости к знакомой пенсионерке, у которой стал просить выпивку, чтобы опохмелиться. Женщина пустила его в квартиру, однако в просьбе отказала.



Из-за этого вспыхнула ссора. Гость выхватил из кармана нож, нанёс им множество ударов в живот и шею хозяйке квартиры, после чего – ещё несколько ударов подобранным молотком по голове.



В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Мужчина напал на неожиданного свидетеля и с силой нанёс женщине удар молотком по голове. Обе женщины скончались на месте происшествия.



Обвиняемый отволок их тела в зал, где на диване увидел спавшего незнакомого мужчину – ещё одного соседа. Осмотрев жилище, предполагаемый убийца нашёл бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею тела покойных и мебель, после чего поджёг. При этом мужчина понимал, что на пожаре также погибнет спавший незнакомец.



После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. Помимо этого, по данным следствия, на следующий день после убийства мужчина совершил разбойное нападение на местного жителя и украл его имущество.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и сбор необходимой доказательственной базы. В соответствии с избранной мерой пресечения обвиняемый содержится под стражей, - добавили в следственном управлении.

