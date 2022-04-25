На мужчину возбудили второе уголовное дело
В Заиграевском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска и лесники в лесу в шести километрах от посёлка Хара-Кутул задержали «чёрного» лесоруба. 40-летний мужчина незаконно уничтожил лиственницы.
Ущерб составил около 60 тысяч рублей.
- Мужчина нигде не работает, ранее судим за аналогичное преступление. С места происшествия изъяты древесина, трактор, прицеп, бензопила, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».
Кроме того, на мужчину составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
Житель Бурятии незаконно пилил лиственницы
Происшествия, Фото:
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