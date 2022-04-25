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Житель Бурятии незаконно пилил лиственницы

Житель Бурятии незаконно пилил лиственницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На мужчину возбудили второе уголовное дело

В Заиграевском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска и лесники в лесу в шести километрах от посёлка Хара-Кутул задержали «чёрного» лесоруба. 40-летний мужчина незаконно уничтожил лиственницы.

Ущерб составил около 60 тысяч рублей.

- Мужчина нигде не работает, ранее судим за аналогичное преступление. С места происшествия изъяты древесина, трактор, прицеп, бензопила, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».

Кроме того, на мужчину составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.

черные лесорубы

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