В Бурятии поднявшаяся Селенга подошла к федеральной трассе







- На данный момент угрозы для федеральной трассы нет, ситуация находится на контроле дорожных служб. В посёлке Татаурово вода вышла на низменные участки поймы. Угрозы подтопления жилых домов нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В Татаурово организован мониторинг обстановки.



Как сообщал «Байкал-Daily», также в Прибайкальском районе



- При этом связь с сёлами осуществляется. В Покровку можно добраться по дороге Тресково-Шергино, в Острог – через Турунтаево-Итанца, - сообщили в минтрансе Бурятии.



Как только уровень воды спадёт, начнутся аварийно-восстановительные работы.

- На данный момент угрозы для федеральной трассы нет, ситуация находится на контроле дорожных служб. В посёлке Татаурово вода вышла на низменные участки поймы. Угрозы подтопления жилых домов нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В Татаурово организован мониторинг обстановки.Как сообщал «Байкал-Daily», также в Прибайкальском районе временно приостановлено движение на автомобильной дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. С 17 по 23 км произошёл выход реки на проезжую часть. Это участок между сёлами Покровка и Острог.- При этом связь с сёлами осуществляется. В Покровку можно добраться по дороге Тресково-Шергино, в Острог – через Турунтаево-Итанца, - сообщили в минтрансе Бурятии.Как только уровень воды спадёт, начнутся аварийно-восстановительные работы.





Сегодня, 20 апреля специалисты республиканского агентства ГО и ЧС выехали на затороопасные участки реки Селенга для мониторинга весеннего ледохода.Было установлено, что в районе зимней лесовозной переправы между селом Ильинка и посёлком Татаурово образовался затор. В результате чего поднялся уровень воды в реке Селенга, вода местами подошла к федеральной автомобильной дороге.