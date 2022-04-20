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В Бурятии поднявшаяся Селенга подошла к федеральной трассе

В Бурятии поднявшаяся Селенга подошла к федеральной трассе
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Непростая ситуация наблюдается в Прибайкальском районе

Сегодня, 20 апреля специалисты республиканского агентства ГО и ЧС выехали на затороопасные участки реки Селенга для мониторинга весеннего ледохода.

Было установлено, что в районе зимней лесовозной переправы между селом Ильинка и посёлком Татаурово образовался затор. В результате чего поднялся уровень воды в реке Селенга, вода местами подошла к федеральной автомобильной дороге.

 
- На данный момент угрозы для федеральной трассы нет, ситуация находится на контроле дорожных служб. В посёлке Татаурово вода вышла на низменные участки поймы. Угрозы подтопления жилых домов нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В Татаурово организован мониторинг обстановки.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в Прибайкальском районе временно приостановлено движение на автомобильной дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. С 17 по 23 км произошёл выход реки на проезжую часть. Это участок между сёлами Покровка и Острог.

- При этом связь с сёлами осуществляется. В Покровку можно добраться по дороге Тресково-Шергино, в Острог – через Турунтаево-Итанца, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Как только уровень воды спадёт, начнутся аварийно-восстановительные работы.

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