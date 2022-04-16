На площади Революции в центре Улан-Удэ вырвали деревья

Сегодня ночью вырвали молодые ели на площади Революции. Видео опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в социальной сети «Вконтакте».



На видео запечатлены три девушки, которые, по словам очевидца, и выдернули деревья с корнем. По словам очевидцев, им всё равно до насаждений и благоустройства: «Сажали, посадишь ещё».





С одной из них попытались поговорить.



- Тебе самой-то не стыдно? Ты считаешь это нормальным, ходить ночью, вырывать деревья? – поинтересовался очевидец.



На его вопрос девушка пояснила, что ей безразлично.

















Как сообщал «Байкал Daily», в середине сентября 2021 года завершилась полная реконструкция площади. Там появился первый в Бурятии сухой фонтан, амфитеатр и верёвочные качели. Установили 14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек. Территория площади оказалась разделена на несколько зон, которые назвали тайга, тундра и горы – по типу высаженных насаждений.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.Как сообщал «Байкал Daily», в середине сентября 2021 года завершилась полная реконструкция площади. Там появился первый в Бурятии сухой фонтан, амфитеатр и верёвочные качели. Установили 14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек. Территория площади оказалась разделена на несколько зон, которые назвали тайга, тундра и горы – по типу высаженных насаждений. Были посажены 30 деревьев , множество кустарников. Работы по благоустройству площади Революции обошлись бюджету в 47,7 миллионов рублей.

«Вот такие вот у нас вандалы заезжие», - заключили в паблике.Под видеозаписью много гневных комментариев. Подписчики предлагают отправить девушек на общественные работы: «Заставить надо самих сажать», «Пусть теперь отрабатывают! Улицы подметают! Пару месяцев», «Выделить участок и заставить сажать лес. Ломать не строить. Пустоголовая троица», «Полное отсутствие воспитания. Их нужно привлечь к ответственности. Пусть в комбинате по благоустройству поработают», «Стыд и позор».