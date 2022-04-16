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Лесники попробуют реанимировать вырванные ели в центре Улан-Удэ

Лесники попробуют реанимировать вырванные ели в центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Минувшей ночью вандалы вырвали из клумб саженцы ели

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ вандалы вырвали молодые ели на площади Революции. Видео опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в социальной сети «Вконтакте», которое собрало множетсво возмущённых комментариев от горожан. По факту произошедшего проводится проверка. Двух девушек доставили в отдел полиции.

Стало известно, что вырванные ели попробуют реанимировать специалисты «Городского лесничества», которые выехали на место для обследования пострадавших деревьев. Установлено, что пострадали два саженца.

- Постараемся их реанимировать. Сейчас мы прорыхлили всю землю в клумбе и обратно высадили туда ели. Будем поддерживать влажность почвы и удобрять - только так они смогут прижиться и начать расти, - сообщила директор городского лесничества Виктория Утесова.

Как отметили в комитете городского хозяйства, если всё же ели не приживутся, то их заменят на новые во время весенних посадок в мае.

Всего в прошлом году было высажено 30 саженцев клёна и ели в рамках первого этапа реконструкции Гостиных рядов.
вандализм

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