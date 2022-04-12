В Улан-Удэ на заброшенной АЗС нашли гранату

На месте работали сотрудники ОМОН Росгвардии
Сегодня, 12 апреля, в Улан-Удэ на территории заброшенной автозаправочной станции обнаружили гранату.
Правоохранительные органы и экстренные службы оцепили прилегающую территорию.
Находку осмотрели сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Они установили, что это учебная ручная граната. Она не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Находка изъята и передана сотрудникам полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте на улице Залесная, недалеко от железнодорожного переезда Почтовка прохожие обнаружили гранату
. Она оказалась страйкбольной, установили приехавшие на место сотрудники группы разминирования.
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