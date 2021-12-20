Житель Бурятии нашёл в кустах снаряд

На место срочно выехали взрывотехники ОМОН
В 500 метрах от посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии на берегу замерзшей протоки в кустах нашли снаряд. На него наткнулся местный житель, позвонивший в полицию.
- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования отряда в ходе обследования установили, что найденный предмет является 100-мм практическим снарядом для учебных стрельб со следами коррозии. Опасности не представляет, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Находка была передана полицейским для дальнейшего разбирательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре в Улан-Удэ супруги во время прогулки случайно нашли учебный снаряд
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