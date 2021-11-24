В Улан-Удэ супруги во время прогулки нашли снаряд

В Улан-Удэ взрывотехники ОМОН выезжали на обследование снаряда. Его случайно нашли на пустыре супруги, вышедшие на прогулку.
- В Железнодорожном районе к автопатрулю вневедомственной охраны обратилась семейная пара. Они пояснили, что во время прогулки на пустыре возле жилых домов обнаружили предмет, конструктивно схожий со снарядом, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники вневедомственной охраны оцепили территорию и сообщили о подозрительной находке в дежурную службу. На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН.
Взрывотехники обследовали предмет и установили, что это 100-мм учебный снаряд со следами коррозии. Опасности он не представляет.
- Находка была передана сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства, - пояснили в управлении Росгвардии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября на проспекте Строителей в Улан-Удэ в подвале многоквартирного жилого дома нашли снаряд для учебных стрельб. Жильцов дома эвакуировали.