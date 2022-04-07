Пострадавший в аварии студент не имеет водительских прав
Накануне, 6 апреля, в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний студент, ехавший на мопеде.
Всё произошло около 18 часов на улице Чертенкова. Виновницей аварии стала 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Порте».
- Водитель автомобиля «Тойота Порте», следуя по улице Чертенкова, при повороте налево в дворовую территорию в районе дома № 135 не предоставила преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении мопеду «Триклер» под управлением водителя 2004 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 17-летний студент с многочисленными травмами госпитализирован в больницу. В Госавтоинспекции отметили, что молодой человек не имеет прав управления транспортным средством. Ранее сотрудники ГИБДД задерживали его за вождение в нетрезвом виде.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 апреля в Улан-Удэ грузовик, выезжавший со стройки, насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 17-летний водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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