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Госдума приняла поправки о наказании за фейки о Вооружённых Силах РФ

Госдума приняла поправки о наказании за фейки о Вооружённых Силах РФ
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Закон может вступить в силу уже в субботу

Государственная Дума приняла закон с поправками в Уголовный кодекс о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооружённых сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям, сообщает «Интерфакс».

Документ был принят сразу во втором и в третьем чтениях. Палата проголосовала по закону единогласно: 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся.

- Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, после голосования в Совфеде закон ляжет на стол президенту, и «есть возможность, что буквально завтра его нормы прямого действия» вступят в силу.

Наказание за фейки о военных

Согласно закону, в УК РФ вводится новая статья 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначать штраф от 700 до 1,5 млн рублей, исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет.

Наказание за дискредитацию ВС РФ

Также в кодексе появляется статья 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Минимальным наказанием по ней будет штраф от 100 до 300 тыс. рублей, максимальным - лишение свободы до 5 лет.

Максимальное наказание предлагается назначать в случае, если публичные действия против российских военных привели к причинению вреда здоровью и жизни граждан, вреда имуществу, массовым беспорядкам, работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт.

Наказание за призывы к санкциям

Наконец, УК РФ дополняется статьей 284.2 «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц». За призывы к иностранным государствам или международным организациям ввести санкции российских граждан предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. рублей, принудительными работами до трех лет, арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет с одновременным штрафом до 200 тыс. рублей.

Уголовное наказание по проектируемым статьям 280.3 и 284.2 УК предлагается вводить лишь после того, как гражданина привлекли за аналогичное деяние к административной ответственности, следует из текста поправок, уточняет «Интерфакс». 
фейк Госдума вооруженные силы

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