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В Улан-Удэ сотрудник республиканской больницы попался на взятках

В Улан-Удэ сотрудник республиканской больницы попался на взятках
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По версии следствия, взятки брал начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений больницы

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений одного из учреждений здравоохранения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии. Источник «Байкал-Daily» уточнил, что речь идёт о республиканской клинической больницы имени Семашко.

Сотрудник больницы обвиняется в трёх фактах получений взяток.

- По версии следствия, в 2017-2019 годах обвиняемый получил от представителей поставщика светотехнического оборудования три взятки на общую сумму 124 тыс. рублей. Преступные действия совершены с целью беспрепятственной приёмки товаров и непринятия мер по привлечению поставщика к гражданско-правовой ответственности за несвоевременную поставку товаров, - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Наиболее строгая санкция за совершение таких преступлений – лишение свободы сроком до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.


взятка больница

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