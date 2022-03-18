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В Бурятии погиб пешеход, лежавший на дороге

В Бурятии погиб пешеход, лежавший на дороге
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался до приезда «скорой»

Накануне, 17 марта, в Бурятии произошло смертельное ДТП. Всё случилось в 20:50 в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района, рассказали в УГИБДД по Бурятии.

27-летняя девушка-водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя по улице Козлова, наехала на пешехода, который лежал на проезжей части. 62-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия, в частности, почему погибший лежал на дороге, устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года в Гусиноозёрске водитель «Лексус» насмерть задавил 50-летнего пешехода, который случайно упал под колёса и лежал на дороге.

Также 17 марта в селе Тамир Кяхтинского района пьяный водитель врезался в забор своего же дома. Травмы получила его пассажирка. 
ДТП смерть

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