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В Бурятии пьяный водитель протаранил забор своего дома

В Бурятии пьяный водитель протаранил забор своего дома
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадала пассажирка

17 марта в селе Тамир Кяхтинского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка.

Около 21:30 50-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и протаранил забор своего же дома.

В результате аварии травмы получила 46-летняя пассажирка. Женщина была доставлена в больницу.

- Стоит отметить, что водитель прав управления транспортом не имеет. Срок действия его водительского удостоверения закончился в прошлом году. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС отстранили от права управления транспортным средством 13 водителей с признаками опьянения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 марта на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» вблизи села Тохой произошло крупное ДТП – столкнулись легковушка «Тойота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», который вёз команду юных волейболистов с соревнований в столицу Бурятии. Водитель и пассажиры легковушки погибли. Ещё пять человек, в том числе один юный спортсмен, были госпитализированы. Сейчас пострадавший подросток лечится в больнице в Улан-Удэ, его состояние стабилизировалось.

ДТП

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