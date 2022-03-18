В аварии пострадала пассажирка
17 марта в селе Тамир Кяхтинского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка.
Около 21:30 50-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением и протаранил забор своего же дома.
В результате аварии травмы получила 46-летняя пассажирка. Женщина была доставлена в больницу.
- Стоит отметить, что водитель прав управления транспортом не имеет. Срок действия его водительского удостоверения закончился в прошлом году. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС отстранили от права управления транспортным средством 13 водителей с признаками опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 марта на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» вблизи села Тохой произошло крупное ДТП – столкнулись легковушка «Тойота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», который вёз команду юных волейболистов с соревнований в столицу Бурятии. Водитель и пассажиры легковушки погибли. Ещё пять человек, в том числе один юный спортсмен, были госпитализированы. Сейчас пострадавший подросток лечится в больнице в Улан-Удэ, его состояние стабилизировалось.
В Бурятии пьяный водитель протаранил забор своего дома
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель выехал на полосу встречного движения
Мужчина скончался до приезда «скорой»
В аварии пострадала пассажирка
Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись
Пожар случился, когда дома никого не было
От рук браконьера погибли две кабарги
Инцидент произошёл в утренние часы
Мужчина получил укушенную рану руки
Подростку провели противошоковую терапию
Водителю стало плохо в пути
Предварительная причина пожара установлена
Молодой человек забил двух мужчин до смерти
Агрессивная женщина оскорбляла девушку из Бурятии и разбила её телефон
Мужчина оказал сопротивление при задержании
На мужчину возбудили уголовное дело