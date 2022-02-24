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В Бурятии выросло число ДТП с участием детей

В Бурятии выросло число ДТП с участием детей
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
В прошлом году на дорогах погибли пять детей

В 2021 году на дорогах Бурятии зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Пять детей погибли, ещё 166 получили травмы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

- Если раньше на дорогах республики 60% всех ДТП с участием детей были связаны с наездами на пешеходов, то с 2018 года увеличение доли числа детей-пассажиров, которые попадают в ДТП, обусловлено ростом количества детских перевозок. В последнее время даже незначительные расстояния, например, от дома до школы, родители с детьми предпочитают преодолевать на транспортном средстве, - отмечают в Госавтоинспекции.

Большое количество аварий с детьми-пассажирами совершается в конце недели (с пятницы по воскресенье), меньше всего - в четверг. Чаще всего ДТП происходят в период времени с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до19:00.

С начала текущего года зафиксирована неблагоприятная ситуация с уровнем детского дорожно-транспортного травматизма. Из 14 ДТП с участием детей в 12 случаях пострадали дети-пассажиры, травмы различной степени тяжести получили 16 несовершеннолетних.

ДТП

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