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В Бурятии на пожарах погибли два человека

В Бурятии на пожарах погибли два человека
Происшествия,  Фото:pexels.com
Один из смертельных пожаров произошёл из-за выпавших из печки угольков

Вчера, 23 февраля, в городе Кяхта загорелось заброшенное строение, стоящее на незарегистрированном земельном участке. Приехавшие пожарные на полу нашли обгоревший труп мужчины.

- На ликвидацию открытого горения потребовалось около восьми минут. В результате пожара огнём повреждена кровать и обшивка стены изнутри. В ходе тушения пожара в углу комнаты на полу возле кровати обнаружен обгоревший труп мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предварительно установлено, что возгорание произошло от топившейся печи, которая находилась всего в 20 см от кровати.

Также пожар, унёсший жизнь человека, произошёл вчера в Заиграевском районе, в СНТ «60 лет Бурятии». Там дотла сгорел дом, обрушилась его кровля.

- В ходе разбора обрушившихся конструкций, на полу около входа обнаружен сильно обгоревший труп мужчины 1990 года рождения, - сообщили в республиканском агентства ГО и ЧС.

Установлено, что мужчин растопил печь и уснул. В какой-то момент дверка печи приоткрылась, и угли выпали, после чего произошёл пожар. 
смерть пожар

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