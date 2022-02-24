Один из смертельных пожаров произошёл из-за выпавших из печки угольков
Вчера, 23 февраля, в городе Кяхта загорелось заброшенное строение, стоящее на незарегистрированном земельном участке. Приехавшие пожарные на полу нашли обгоревший труп мужчины.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось около восьми минут. В результате пожара огнём повреждена кровать и обшивка стены изнутри. В ходе тушения пожара в углу комнаты на полу возле кровати обнаружен обгоревший труп мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительно установлено, что возгорание произошло от топившейся печи, которая находилась всего в 20 см от кровати.
Также пожар, унёсший жизнь человека, произошёл вчера в Заиграевском районе, в СНТ «60 лет Бурятии». Там дотла сгорел дом, обрушилась его кровля.
- В ходе разбора обрушившихся конструкций, на полу около входа обнаружен сильно обгоревший труп мужчины 1990 года рождения, - сообщили в республиканском агентства ГО и ЧС.
Установлено, что мужчин растопил печь и уснул. В какой-то момент дверка печи приоткрылась, и угли выпали, после чего произошёл пожар.
В Бурятии на пожарах погибли два человека
Происшествия, Фото:
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