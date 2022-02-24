В Бурятии на пожарах погибли два человека

Один из смертельных пожаров произошёл из-за выпавших из печки угольков



Вчера, 23 февраля, в городе Кяхта загорелось заброшенное строение, стоящее на незарегистрированном земельном участке. Приехавшие пожарные на полу нашли обгоревший труп мужчины.



- На ликвидацию открытого горения потребовалось около восьми минут. В результате пожара огнём повреждена кровать и обшивка стены изнутри. В ходе тушения пожара в углу комнаты на полу возле кровати обнаружен обгоревший труп мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предварительно установлено, что возгорание произошло от топившейся печи, которая находилась всего в 20 см от кровати.



Также пожар, унёсший жизнь человека, произошёл вчера в Заиграевском районе, в СНТ «60 лет Бурятии». Там дотла сгорел дом, обрушилась его кровля.



- В ходе разбора обрушившихся конструкций, на полу около входа обнаружен сильно обгоревший труп мужчины 1990 года рождения, - сообщили в республиканском агентства ГО и ЧС.



Установлено, что мужчин растопил печь и уснул. В какой-то момент дверка печи приоткрылась, и угли выпали, после чего произошёл пожар.

