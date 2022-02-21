На Байкале в Бурятии насмерть угорели трое рыбаков

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Проводится доследственная проверка



Днём 20 февраля на льду озера Котокель возле одноименной деревни в палатке обнаружили тела трёх мужчин. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СКР по Бурятии проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, 19 февраля днём трое знакомых между собой жителей города Улан-Удэ на автомобиле одного из них поехали на рыбалку на озеро Котокель. На месте заехав на лёд они поставили палатку, разместились в ней и зажгли внутри газовую горелку. Ночью на лёд приехала ещё одна группа рыбаков. Утром они увидели, что на стоянке соседей нет следов, машина занесена снегом, но не придали значение. К полудню они решили проверить палатку и в ней обнаружили тела мужчин. Также внутри ощущался стойкий запах бытового газа.



- В ходе осмотра места происшествия внутри палатки найдена пластиковая бутылка, наполненная жидкостью с характерным запахом спирта. Видимых телесных повреждений у рыбаков не обнаружено. Для установления точной причины их смерти назначены судебно-медицинские исследования. Также в настоящее время по данному факту проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.



По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

