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«Такого мы ещё не видели»: В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов

«Такого мы ещё не видели»: В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Движение трамваев на Шишковку закрыто

Сегодня на Шишковке трамвай вылетел с рельсов на автомобильную дорогу. Свидетелями инцидента стали жители дома вблизи трамвайных путей по улице Гагарина. Видео очевидцев опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.

«Трамвай прям на глазах вылетел. Как люди перепугались, сидящие в нём», - рассказал автор видео.

- Такого мы ещё не видели, - подписали ролик в посте.

На видео запечатлён вагон, стоящий по диагонали. В МУП «Управление трамвая» сообщили, что в 13:56 движение трамваев в сторону микрорайона Шишковка закрыто.

В последнее время трамваи часта сходят с рельсов. Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 11 февраля, в Улан-Удэ зафиксировано сразу два схода трамваем с рельсов. До этого сход с рельсов был зафиксирован 8 февраля. Также движение трамваев иногда встаёт из-за отжига контактных проводов. Так было 13 февраля на остановке «Лицей». В тот день было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8 в обе стороны.
трамвай сход с рельсов

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